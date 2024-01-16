Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Dapat Token Listrik Gratis 1 Tahun dari MotionPay? Begini Caranya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:07 WIB
Mau Dapat Token Listrik Gratis 1 Tahun dari MotionPay? Begini Caranya
Cara dapat token listrik gratis (Foto: MotionPay)
A
A
A

JAKARTA – Cara dapat token listrik gratis 1 tahun dari MotionPay. Ada kesempatan menang undian token listrik dari aplikasi e-wallet MotionPay.

“Di aplikasi MotionPay, Anda dapat memilih token listrik sesuai dengan denominasi yang Anda butuhkan. Kini MotionPay tengah mengadakan program Gratis Token Listrik 1 Tahun dimana lima orang pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp1.200.000 selama satu tahun,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Selasa (16/1/2024).

Anda berkesempatan untuk memenangkan program Gratis Token Listrik 1 Tahun dari MotionPay dengan mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, klik banner “Gratis Token Listrik 1 Tahun”

2. Isi form pada link https://s.mtnpy.id/listrikjan24 untuk mengikuti program ini

3. Tuliskan alasan terbaik mengapa Anda harus mendapatkan Gratis Token Listrik 1 Tahun dari MotionPay

4. Lakukan transaksi pembelian Pulsa/Paket Data/Token Listrik/MotionVoucher yang tersedia di MotionPay minimal Rp50.000 sebanyak satu kali pada periode 1-31 Januari 2024

Halaman:
1 2
