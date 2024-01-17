Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bahan Bakar Hidrogen Bakal Lebih Murah dari Pertamax

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:04 WIB
Harga Bahan Bakar Hidrogen Bakal Lebih Murah dari Pertamax
Bahan Bakar Hidrogen lebih murah dibandingkan pertamax (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Hidrogen dinilai lebih murah dan efisien dibandingkan dengan Bahan Bakar lain seperti Pertamax.

President Of Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE), Eniya Listiani Dewi menjelaskan potensi Hidrogen di Indonesia sangat baik, diperkirakan harganya ⅓ di bawah harga green hydrogen. Adapun untuk harga grey hydrogen di SPBH Pertamina belum dirilis.

“Dilihat dari hpp green, itu 5,4 USD per Kg itu green di hpp production belum profit, sehingga di profit biasanya nilainya 10-20%, minim di 6, ini green. Sedangkan di luaran green itu 13 USD. Indonesia produksi green paling murah,” jelas Eniya.

Saat ini, penggunaan hidrogen diperkirakan akan mencakup biaya Rp277-Rp300 per km. Hal ini jauh lebih murah dari Pertamax yang memakan biaya Rp1.380 per km. Pengisian hidrogen juga lebih mudah dan efisien karena dalam sekali pengisian dapat langsung penuh dengan kapasitas yang besar.

“Pertamina running dengan harga lebih murah karena menggunakan grey hidrogen. Tapi emisi yang berjalan akan turun,” ujar Eniya.

Selain lebih murah, penggunaan hidrogen dalam sekali pengisian dapat digunakan dalam satu bulan. Hal ini akan sangat memudahkan masyarakat dalam berkendara. Namun, bahan bakar ini hanya dapat digunakan untuk kendaraan mobil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179652/purbaya-V6Tj_large.jpg
Bayar Kompensasi BBM, Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179231/spbu_pertamina-fIiO_large.jpg
SPBU Pertamina Harus Perbanyak Improvisasi Pelayanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement