Kenapa Sidik Jari di KTP Tidak Terbaca?

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |22:01 WIB
Kenapa sidik jari di KTP tidak terbaca (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kenapa sidik jari di KTP tidak terbaca? Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk negara khususnya Indonesia. Keberadaan KTP sangat penting sebagai data diri dan juga untuk mengurus berbagai berkas.

Selain itu, penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar atau format jpg, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu.

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain

2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores

3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Halaman:
1 2
