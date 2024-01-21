Sumber Cuan Tersangka Crazy Rich Budi Said

JAKARTA - Budi Said merupakan pemilik perusahaan properti untuk pembangunan dan pengelolaan bernama PT Tridjaya Kartika Group. Perusahaan ini lah yang menjadikan Budi Said kerap disebut sebagai crazy rich Surabaya.

Dilansir dari laman resmi perusahaannya, beberapa bisnis properti miliknya yang menjadikannya konglomerat hingga disebut crazy rich Surabaya oleh netizen. Bisnis properti memang salah satu bidang bisnis yang tak lekang oleh waktu. Tak heran Budi Said bahkan sampai mampu membeli berton-ton emas dari hasil bisnisnya.

Sebagai Informasi, beberapa perumahan mewah yang dikembangkan oleh perusahaan Budi Sais adalah Kertajaya Indah Regency di Sukolilo,Taman Indah Regency di Geluran Disoarjo, dan Florencia Regency di Gerbang Sidoarjo.

Selain perumahan mewah Budi Said juga memiliki properti lain yaitu pusat perbelanjaan yang menyediakan kebutuhan elektronik, IT center dan berbagai produk fashion. Properti ini bernama Plaza Marina di Jalan Margorejo Indah Utama, Sidosermo, kota Surabaya.