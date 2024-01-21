Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Segini Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |03:43 WIB
Segini Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah
Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah. (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengatur biaya dan proses pembuatan sertifikat tanah melalui Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015. Peraturan tersebut berisikan tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

- Biaya Pendaftaran

Untuk yang perdana melakukan pendaftaran tanah, dikenakan biaya senilai Rp50.000 per bidang tanah.

- Biaya Pengukuran

Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dilakukan oleh petugas kantor pertanahan. Tarif pengukuran bergantung pada luas tanah dan Harga Satuan Biaya Khusus pengukuran (HSBKu). Contohnya, untuk tanah 10 hektar, tarif pengukuran adalah (Luas Tanah/500 x HSBKu) + Rp80.000.

- Biaya Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah memiliki tarif Tpa = (Luas Tanah/500 x HSBKpa) + Rp350.000. HSBKpa terkait pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan sertifikat adalah Rp67.000.

Pemeriksaan tanah oleh Panitia A dilakukan untuk permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/470/3112287/kementerian_atr-sOhl_large.jpeg
Sertifikat Tanah hingga Dokumen Sengketa Lahan Terbakar di Gedung Kementerian ATR? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement