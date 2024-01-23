Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Boy Thohir Klaim Sepertiga Penguasa Ekonomi RI Dukung Prabowo, Netizen: Lo Pikir Pak Lurah yang Punya NKRI?

Boy Thohir Klaim Sepertiga Penguasa Ekonomi RI Dukung Prabowo, Netizen: Lo Pikir Pak Lurah yang Punya NKRI?
Boy Thohir Klaim Pengusaha dukung Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyatakan mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekali putaran.

Di mana ada sekitar 100 lebih orang, menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut memicu reaksi netizen di sosial media.

"Semua akan menjadi warga pak lurah pada akhirnya. Lo pikir pak lurah yang punya NKRI apa?" tulis @mytharva di Twitter merespons klaim Boy Thohir, Selasa (23/1/2024).

Selain itu, ada juga netizen yang menilai bahwa pernyataan tersebut seakan-akan membuat mereka berhak atas Tanah Air.

"Maksudnya kalian terus merasa berhak unt kuasai negeri ini? Adaro tanda2 merah darah nihh," cuit @stuckindustry.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100/sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement