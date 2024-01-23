Boy Thohir Klaim Sepertiga Penguasa Ekonomi RI Dukung Prabowo, Netizen: Lo Pikir Pak Lurah yang Punya NKRI?

JAKARTA – Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyatakan mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekali putaran.

Di mana ada sekitar 100 lebih orang, menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut memicu reaksi netizen di sosial media.

"Semua akan menjadi warga pak lurah pada akhirnya. Lo pikir pak lurah yang punya NKRI apa?" tulis @mytharva di Twitter merespons klaim Boy Thohir, Selasa (23/1/2024).

Selain itu, ada juga netizen yang menilai bahwa pernyataan tersebut seakan-akan membuat mereka berhak atas Tanah Air.

"Maksudnya kalian terus merasa berhak unt kuasai negeri ini? Adaro tanda2 merah darah nihh," cuit @stuckindustry.