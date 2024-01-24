RI Punya 3 Kereta Baru, Ini Jadwal, Rute hingga Harga Tiketnya

RI Punya 3 Kereta Baru, Ini Jadwal hingga Harga Tiketnya (Foto: KAI)

JAKARTA - PT KAI (Persero) mempunyai tiga kereta api baru. Ketiganya adalah kereta api Papandayan Ekspres relasi Garut-Gambir (PP), kereta Pangandaran relasi Banjar-Gambir (PP), dan kereta Malabar keberangkatan pagi hari relasi Bandung-Malang (PP).

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, kereta Papandayan untuk memberikan pilihan perjalanan kereta kepada pelanggan, khususnya dari Stasiun Garut ke Gambir yang selama ini hanya dilayani KA Cikuray relasi Garut - Cibatu - Kiaracondong - Pasarsenen.

Untuk KA Pangandaran memberikan pilihan bagi pelanggan dari arah Jakarta menuju Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, hingga Banjar atau sebaliknya. Sementara KA Malabar yang sebelumnya keberangkatan dari Stasiun Bandung hanya pukul 17.20 WIB, saat ini ditambah keberangkatan pagi pukul 09.50 WIB menuju Stasiun Malang.

Didiek menyampaikan pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui peluncuran tiga KA baru tersebut.

“Keberadaan kereta baru ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga semakin banyak alternatif pilihan bepergian menggunakan kereta api. Ketiga KA tersebut terdiri dari dua kelas layanan yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi,” ujar Didiek, Rabu (24/1/2024).

Adapun, tarif kereta Papandayan dibanderol Rp252.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp156.000 untuk kelas ekonomi.

Tarif KA Pangandaran dibanderol Rp296.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp180.000 untuk kelas ekonomi.

Sementara untuk tarif KA Malabar keberangkatan pagi sebesar Rp420.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp240.000 untuk kelas ekonomi.

Didiek menyebut tarif tersebut merupakan tarif promo 20 persen yang berlaku hingga 31 Januari 2024.

Berikut jadwal keberangkatan tiga KA baru tersebut: