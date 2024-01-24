Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya 3 Kereta Baru, Ini Jadwal, Rute hingga Harga Tiketnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:06 WIB
RI Punya 3 Kereta Baru, Ini Jadwal, Rute hingga Harga Tiketnya
RI Punya 3 Kereta Baru, Ini Jadwal hingga Harga Tiketnya (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI (Persero) mempunyai tiga kereta api baru. Ketiganya adalah kereta api Papandayan Ekspres relasi Garut-Gambir (PP), kereta Pangandaran relasi Banjar-Gambir (PP), dan kereta Malabar keberangkatan pagi hari relasi Bandung-Malang (PP).

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, kereta Papandayan untuk memberikan pilihan perjalanan kereta kepada pelanggan, khususnya dari Stasiun Garut ke Gambir yang selama ini hanya dilayani KA Cikuray relasi Garut - Cibatu - Kiaracondong - Pasarsenen.

Untuk KA Pangandaran memberikan pilihan bagi pelanggan dari arah Jakarta menuju Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, hingga Banjar atau sebaliknya. Sementara KA Malabar yang sebelumnya keberangkatan dari Stasiun Bandung hanya pukul 17.20 WIB, saat ini ditambah keberangkatan pagi pukul 09.50 WIB menuju Stasiun Malang.

Didiek menyampaikan pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui peluncuran tiga KA baru tersebut.

“Keberadaan kereta baru ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga semakin banyak alternatif pilihan bepergian menggunakan kereta api. Ketiga KA tersebut terdiri dari dua kelas layanan yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi,” ujar Didiek, Rabu (24/1/2024).

Adapun, tarif kereta Papandayan dibanderol Rp252.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp156.000 untuk kelas ekonomi.

Tarif KA Pangandaran dibanderol Rp296.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp180.000 untuk kelas ekonomi.

Sementara untuk tarif KA Malabar keberangkatan pagi sebesar Rp420.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp240.000 untuk kelas ekonomi.

Didiek menyebut tarif tersebut merupakan tarif promo 20 persen yang berlaku hingga 31 Januari 2024.

Berikut jadwal keberangkatan tiga KA baru tersebut:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement