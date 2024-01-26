Lowongan Kerja di Disparekraf DKI Jakarta, Syarat Wajib Punya iPhone 13 Pro

JAKARTA - Lowongan kerja di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menarik perhatian karena salah satu syaratnya harus memiliki iPhone 13.

Syarat memiliki barang mewah tersebut untuk posisi loker Content Creator. Adapun lingkup pekerjaannya bertugas melakukan dokumentasi kegiatan program kerja Disparekraf. Kemudian membuat konten orisinal dan memiliki karakter sendiri dalam membangun komunikasi terhadap audiens dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan Parekraf.

Tugas lainnya melakukan editing video, membuat video premium hingga membuat riset mengenai konten yang sedang tren.

Namun ada yang menarik dari persyaratan pekerjaan tersebut. Selain pendidikan minimal S1, berpengalaman sebagai Content Creator minimal 3 tahun, calon pekerja wajib memiliki alat kerja sendiri, minimal iPhone 13 pro.

Adapun syarat lainnya seperti biasa, aktif menguatai semua social media, bersedia bekerja di akhir pekan, wajib melampirkan CV dan protofolio.