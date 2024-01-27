Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Boy Thohir Klaim Djarum hingga Sampoerna Group Dukung Prabowo hingga Anjloknya Saham ADRO

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |03:30 WIB
3 Fakta Boy Thohir Klaim Djarum hingga Sampoerna Group Dukung Prabowo hingga Anjloknya Saham ADRO
Boy Thohir Klaim Pengusaha dukung Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha dan investor Boy Thohir, mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia bersiap untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu kali ini.

Boy juga mengatakan beberapa grup konglomerasi besar akan mendukung pasangan capres dan cawapres nomor dua. Grup-grup yang diklaim Boy Thohir tersebut adalah Grup Adaro, Djarum, dan Sampoerna.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Sabtu (27/1/2024) ada 3 Fakta Boy Thohir Klaim Djarum hingga Sampoerna Group Dukung Prabowo hingga Anjloknya Saham ADRO sebagi berikut

1. Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) melemah

Saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) atau Sampoerna bergerak melemah pada perdagangan.

Sehari setelah mencuatnya isu tersebut, harga saham HMSP tercatat cenderung di zona merah atau melemah.

Halaman:
1 2
