HOME FINANCE SMART MONEY

Cek Dulu Anggarannya, 3 Hal Ini Penting Disiapkan Sebelum Menikah

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:04 WIB
Tips untuk Menikah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Menikah adalah proses menuju kehidupan baru sepasang kekasih untuk melanjutkan hidup bersama. Hal ini pastinya akan dilalui dengan proses yang cukup panjang.

Menikah merupakan keputusan yang harus diambil seseorang untuk menetapkan dirinya pada pilihan sekali seumur hidup. Maka dari itu, banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah.

Dilansir dari akun Instagram @pritaghozie, berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah.

1. Tempat tinggal

Sebelum menikah, pastikan sudah memiliki tempat tinggal untuk kehidupan baru setelah menikah. Namun sebelum membeli rumah, hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah kemampuan finansial.

Hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung harga rumah dengan 5x penghasilan dalam setahun. Uang muka yang perlu disiapkan untuk membeli rumah adalah minimal 10-30% dari harga rumah.

Artinya, dengan cara ini seseorang mungkin berhasil mencicil rumah untuk tempat tinggal dalam waktu 5 tahun.

2. Alat Transportasi

Hal-hal yang dipertimbangkan untuk menentukan alat transportasi atau kendaraan apa yang harus dimiliki sebelum menikah adalah sebagai berikut.

