HOME FINANCE

Meski Ada Aplikasi Kredit HP Tanpa DP, Perlukah Beli HP Flagship Belasan Juta?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:54 WIB
Meski Ada Aplikasi Kredit HP Tanpa DP, Perlukah Beli HP <i>Flagship</i> Belasan Juta?
Ilustrasi HP flagship. (Foto: dok Kredivo)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi kredit HP tanpa DP yang kini sudah dengan mudah diakses dan proses pendaftarannya yang terbilang cepat, membuat banyak masyarakat terbantu untuk memenuhi segala macam kebutuhannya, termasuk membeli HP idaman.

Namun, dengan adanya aplikasi ini, apakah Anda langsung membeli HP flagship dengan harga yang cukup merogoh kantong? Memang, dari segi desain dan spesifikasi, HP flagship tentu punya tampilan menawan dan performa jempolan.

Namun, fitur canggih pada HP flagship juga belum tentu dibutuhkan semuanya. Bahkan, kini banyak juga brand smartphone yang bisa membuat HP entry-level dan mid-range dengan spesifikasi yang nggak kalah bagusnya dengan HP flagship, tapi harganya lebih murah.

Nah, jika Anda mau membeli gadget, dengan memanfaatkan aplikasi kredit HP tanpa DP, lebih baik pertimbangkan beberapa hal berikut sebelum menentukan pilihan HP mana yang terbaik untuk dibeli.

Apa Kebutuhan Anda dari Sebuah Smartphone?

Setiap orang memiliki kebutuhan smartphone yang berbeda-beda. Apabila Anda termasuk orang yang harus mengurus pekerjaan atau bisnis dari smartphone, maka Anda kemungkinan akan butuh HP flagship, karena fiturnya lengkap dan juga anti nge-lag kalau dipakai multitasking.

Begitu juga jika Anda suka dengan fotografi atau videografi, Anda akan membutuhkan HP dengan kamera berkualitas, yang membuat hasil tangkapan gambar dan rekaman video jadi lebih memukau.

