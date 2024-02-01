Advertisement
HOME FINANCE

Yuk Maksimalkan Manfaat Kartu Kredit BRI Touch, Begini Caranya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |21:25 WIB
Yuk Maksimalkan Manfaat Kartu Kredit BRI Touch, Begini Caranya
Ilustrasi manfaat kartu kredit. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai pilihan pembayaran kini dapat menjadi opsi bagi generasi muda saat melakukan transaksi keuangan, termasuk kartu kredit. Tak hanya mudah, memiliki kartu kredit juga berbicara mengenai bagaimana mengoptimalkan manfaatnya untuk gaya hidup yang lebih efisien dan ekonomis.

Memilih kartu kredit yang tepat sangat penting. Kartu kredit dari bank yang terpercaya seperti BRI tidak hanya memberikan kenyamanan transaksi tetapi juga memberikan berbagai keuntungan lain.

Kartu Kredit BRI Touch, misalnya, menawarkan banyak fitur yang sesuai dengan kebutuhan generasi Z, mulai dari beragam promo menarik hingga pilihan cicilan 0%. Fitur ini sangat sesuai dengan gaya hidup dinamis generasi Z yang menghargai fleksibilitas dan kenyamanan.

Salah satu kunci menggunakan kartu kredit dengan bijak adalah menyesuaikan limit kartu dengan kemampuan finansial. Bagi generasi Z, ini menjadi langkah penting untuk menghindari jerat utang dan membangun riwayat kredit yang baik. Dengan membatasi penggunaan kredit sesuai dengan kemampuan, mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.

Promo dan penawaran khusus yang disediakan oleh Kartu Kredit BRI Touch menjadi salah satu faktor yang membuat kartu kredit ini menarik. Mulai dari diskon belanja hingga cashback. Manfaat ini memberikan generasi Z lebih banyak alasan untuk memilih Kartu Kredit BRI Touch sebagai alat transaksi utama mereka.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membayar tagihan kartu kredit tepat waktu. Ini menjadi prinsip yang harus dipegang teguh karena bukan hanya soal menghindari denda, tetapi juga tentang membangun reputasi kredit yang baik.

Untuk generasi Z yang baru memulai perjalanan finansialnya, menjaga skor kredit yang baik adalah investasi untuk masa depan.

Halaman:
1 2
