Proyek Kampus UGM Rp607 Miliar Ditargetkan Rampung April 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:12 WIB
Pembangunan UGM ditargetkan rampung April 2024 (Foto: PUPR)
JAKARTA – Pembangunan Kawasan Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) memakan anggaran lebih dari setengah triliun alias Rp607 miliar.

Menteri Basuki mengatakan rehabilitasi fasilitas pendidikan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yaitu untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah, madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/PTKIN di seluruh Indonesia.

"Kita lanjutkan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Kamis (1/2/2024).

Dalam tinjauannya di kawasan GIK UGM, Menteri Basuki mengimbau mengenai pemilihan warna bangunan yang berkaitan dengan penerangan (lighting). “Mohon disesuaikan lagi untuk penerangannya, kalau bisa warna ceiling bangunannya di cat lebih terang seperti light grey supaya tidak terkesan gelap,” kata Menteri Basuki.

Di samping itu, Menteri Basuki juga berpesan mengenai penambahan saluran, serta memperbanyak penghijauan. Pembangunan embung diharapkan juga sekaligus ditanami pepohonan rimbun yang berbuah.

"Untuk area tangga bisa diberikan pelindung di kanan dan kiri, supaya kalau hujan tidak terkena tampias atau cipratan air di kaca dan dinding," lanjutnya.

Halaman:
1 2
