Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap Bansos dan BLT Cair Jelang Pemilu 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:17 WIB
Siap-Siap Bansos dan BLT Cair Jelang Pemilu 2024
Cek bansos dan blt yang cair Februari 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi adanya polemik pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari. Menurutnya pembagian bansos ini dianggap sebagai keuntungan dari pihak tertentu.

"Bansos itu adalah instrumen dalam APBN, APBN adalah undang-undang, undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama, ini untuk menekankan bahwa Bansos tahun 2023 nilainya Rp476 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil KSSK.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa bansos dilakukan dengan mekanisme melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujarnya.

Berikut ini daftar Bansos-BLT yang akan cair pada Februari 2024 sebagai berikut

Bansos PKH dan Kartu Sembako

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement