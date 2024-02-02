Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Erick Thohir: Hubungan Saya Baik

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menghargai keputusan Mahfud MD yang menyatakan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju II sebagai Menkopolhukam.

Mahfud yang mencalonkan diri sebagai Cawapres pada Jumat (2/2/2024) pagi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

"Saya menghargai keputusan Pak Mahfud untuk mundur, karena bagaimanapun keputusan ini kan hak Pak Mahfud sepenuhnya," ucap Erick di Jakarta.

Menurutnya, selama bekerja sebagai Menteri BUMN di pemerintahan Jokowi jilid 2 ini, dirinya memiliki hubungan baik dengan Mahfud MD. Bahkan koordinasi sering dilakukan antara Kementerian BUMN dan Menkopolhukam.

"Hubungan pribadi dan kerja antara saya dan pak Mahfud selama ini berjalan baik. Karena fungsinya sebagai Menko, kami sering berkoordinasi selama di kabinet, terutama untuk menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi," papar dia.