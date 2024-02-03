Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Ungkap Sederet Manfaat Embung Wanakaya Rp32,4 Miliar

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:00 WIB
Pak Bas Ungkap Sederet Manfaat Embung Wanakaya Rp32,4 Miliar
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyebutka Embung Wanakaya di Indramayu, Jawa Barat, memberikan manfaat untuk irigasi dan pariwisata.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang kerap kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur air, salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip Antara, Sabtu (3/2/2024).

Basuki mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air seperti bendungan dan embung diperuntukkan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan.

Kementerian PUPR terus membangun bendungan maupun embung di berbagai wilayah. Salah satu tampungan air buatan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah Embung Wanakaya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pembangunan Embung Wanakaya dilaksanakan pada tahun anggaran 2020-2021 dengan biaya APBN sekitar Rp32,4 miliar. Embung berkapasitas tampung 101.800 m3 ini telah memberikan manfaat suplai air untuk lahan pertanian seluas 777 hektare serta sebagai tampungan cadangan air saat musim kemarau.

Halaman:
1 2
