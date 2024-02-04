Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

HomeCo Living Bidik Dana IPO Rp119,63 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |13:42 WIB
HomeCo Living Bidik Dana IPO Rp119,63 Miliar
HomeCo Living bakal lakukan IPO (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Homeco Victoria Makmur Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam proses penawaran, perseroan mematok harga sebesar Rp148 per saham.

Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp119,63 miliar. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 808,35 juta saham atau 17,60 dari total modal ditempatkan dan disetor.

Selain itu, perseroan juga mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8,35 juta saham atau sebesar 1,03% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.

Adapun, sebesar Rp25 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kemudian, sebesar Rp25 miliar lainnya akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha perseroan kepada entitas anak yakni PT Trisinar Indopratama (TSI). Selanjutnya TSI akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi.

Sisanya akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, namun tidak terbatas pada pembelian persediaan, persediaan bahan penunjang, persediaan barang dagang, pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
