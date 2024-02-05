IHSG Berpotensi Menguat di 7.254 Sambut Awal Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat di kisaran 7.122 – 7.254 pada sepanjang perdagangan hari ini, Senin (5/3/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dilihat dari perdagangan sebelumnya, IHSG memasuki pekan pendek dimana ada libur Imlek dan penantian pilpres 2024.

"Perkiraan kami, pergerakan IHSG akan stagnan di area 7122 – 7254 (estimasi resistance lanjutan pada 7280)," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, ini dikarenakan adanya kemungkinan buy on weakness lebih besar untuk terjadi, IHSG mengalami gap up pada penutupan perdagangan hari Jumat pekan lalu sehingga memungkinkan untuk terjadinya pergerakan mixed pada pekan ini untuk menutup gap tersebut.

Untuk faktor teknikal, IHSG masih membentuk pola bullish flag yang baru terkonfirmasi jika berhasil menguat di atas 7254.