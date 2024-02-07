Wall Street Ditutup Melonjak, Fokus Investor pada Pendapatan dan Suku Bunga AS

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Selasa (6/2/2024) waktu setempat, karena investor mengamati beragam pendapatan perusahaan-perusahaan besar AS dan mencerna komentar dari para pembuat kebijakan Federal Reserve untuk mencari petunjuk tentang rencana penurunan suku bunga pertama mereka.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 141,24 poin, atau 0,37%, menjadi 38.521,36. S&P 500 (.SPX) naik 11,42 poin, atau 0,23%, menjadi 4.954,23 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 11,32 poin, atau 0,07%, berakhir pada 15.609,00.

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bank sentral "belum selesai" menangani inflasi meskipun ia mencatat bahwa inflasi telah turun dengan cepat dengan data inflasi tiga bulan dan enam bulan pada dasarnya sesuai dengan target The Fed sebesar 2%.

Selain itu, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan bahwa jika perekonomian AS berjalan sesuai ekspektasinya, hal ini dapat membuka pintu bagi penurunan suku bunga.

Namun Mester mengatakan dia belum siap untuk menyarankan waktu untuk kebijakan yang lebih mudah karena ketidakpastian inflasi.