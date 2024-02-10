Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kampanye Hari Terakhir, Penumpang KRL Melonjak Drastis

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:52 WIB
Kampanye Hari Terakhir, Penumpang KRL Melonjak Drastis
Penumpang KRL Melonjak Drastis di Hari Terakhir Kampanye Pilpres 2024. (Foto: Okezone.com/KRL)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter mencatat volume penumpang melonjak signifikan pada hari kampanye terakhir dalam kontestasi Pemilu 2024. Peningkatan cukup signifikan pada jumlah pengguna yang turun di Stasiun Ancol dan Palmerah pada pagi hari ini.

Hingga pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 3.170 orang yang turun di stasiun Ancol, yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang pada pagi hari.

Sementara itu, di Stasiun Palmerah hingga waktu yang sama tercatat sebanyak 7.299 orang yang turun di stasiun tersebut. Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibanding dengan pengguna yang keluar di Stasiun Palmerah pada pagi hari di hari libur yaitu rata-rata sebanyak 4.500 orang.

Dalam mengantisipasi lonjakan pengguna Commuter Line Jabodetabek di Stasiun-stasiun sekitar pusat kegiatan Kampanye Akbar oleh masyarakat pada pagi hari ini Sabtu (10/2), KAI Commuter melakukan antisipasi-antisipasi untuk tetap dapat melayani pengguna Commuter Line aman dan lancar pada hari ini.

Nantinya jika diperlukan KAI Commuter juga akan melakukan rekayasa pengaturan pola operasi perjalanan KRL mengikuti situasi di lintas.

Untuk tetap dapat melayani pengguna dengan aman dan nyaman, KAI Commuter melakukan penambahan personil pengamanan dari internal dan unsur TNI/POLRI di stasiun-stasiun sekitar pusat kegiatan tersebut seperti Stasiun Ancol dan Stasiun Palmerah. KAI Commuter juga menyiagakan menyiagakan mobil Rescue dan mobil ambulans serta tenaga medis untuk dukungan layanan.

