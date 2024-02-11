Habco Trans (HATM) Raup Laba Rp198 Miliar, Naik 39%

JAKARTA - PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) membukukan laba bersih Rp198,17 miliar pada tahun 2023. Realisasi itu meningkat 39,04% year-on-year (yoy) dibandingkan Rp142,51 miliar pada tahun 2022.

Kinerja ini membuat earnings per share (EPS) atau laba per saham HATM tumbuh menjadi Rp28,31 per saham, dari semula Rp22,96 per saham.

Dari sisi top line, pendapatan HATM naik 55,03% yoy mencapai Rp575,67 miliar. Sebagian besar dikontribusikan dari jasa sewa kapal angkut, sementara pemasukan dari demurrage mencapai Rp9,13 miliar, demikian dari laporan keuangan di keterbukaan informasi, dikutip Minggu (11/2/2024).

Beban pokok ikut membengkak mengikuti kenaikan pendapatan. Porsi terbesar datang dari biaya bahan bakar yang mencapai Rp164,47 miliar sepanjang 2023.

Namun margin laba kotor masih unggul secara tahunan, sehingga secara operasional mencatatkan laba usaha Rp209,40 miliar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka Rp144,23 miliar.