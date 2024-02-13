Daftar Laba Bank BUMN Sepanjang 2023, Bank BRI Juaranya

JAKARTA - Bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah melaporkan laporan keuangan mereka sepanjang tahun 2023. Yang meliputi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Dalam laporan tersebut, bank-bank BUMN ini mencatatkan laba bersih yang signifikan. Bahkan, ada yang mencatatkan kenaikan laba tertinggi sepanjang sejarah.

Diketahui Bank BUMN dengan laba terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Pada tahun 2023, BRI mencatatkan laba bersih sebesar Rp60,4 triliun.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan kualitas aset yang meningkat. Pada akhir Desember 2023, BRI mencatatkan aset sebesar Rp1.965 triliun, tumbuh 5,3% secara tahunan.

"Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi oleh perolehan laba dimana selama satu tahun BRI memperoleh laba Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% yoy,” kata Sunarso dalam paparan kinerja kuartal IV BRI 2023, Rabu (31/1/2024).

Bank BUMN terbesar selanjutnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) membukukan laba bersih senilai Rp55,1 triliun. Realisasi itu tumbuh 33,7% secara year on year (YoY). Perolehan laba tersebut juga menjadi yang terbesar sejak Bank Mandiri didirikan 25 tahun lalu.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan capaian kinerja signifikan tersebut selaras dengan kondisi ekonomi yang secara nasional masih resilien menghadapi volatilitas pada 2023.