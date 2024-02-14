Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Proyeksi IHSG 2024 dalam Skenario Pemilu Satu atau Dua Putaran

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:07 WIB
Proyeksi IHSG 2024 dalam Skenario Pemilu Satu atau Dua Putaran
Proyeksi IHSG dengan Skenario Pemilu Satu Putaran atau Dua. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak sedang dilakukan hari ini. Gelaran Pesta Demokrasi tahun ini diperkirakan mempengaruhi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas Isfhan Helmy memperkirakan, IHSG akan terus menanjak dan bisa menutup tahun di atas level 8.150. Secara valuasi, estimasi P/E untuk IHSG jika pemilu dilaksanakan satu putaran adalah 16x.

“Sedangkan untuk dua putaran adalah 15.3x,” kata Ishfan dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (14/2/2024).

Adapun, sektor-sektor yang biasanya mempunyai performa cukup baik setelah pemilu antara lain industrial estate dan juga infrastruktur. Dalam hal ini dirinya merekomendasikan emiten-emiten semen.

Di samping itu, perhatian terhadap sektor kesehatan juga akan memberi outlook lebih cerah kepada operator rumah sakit. “Sementara sektor-sektor utama penggerak IHSG pasca pemilu masih akan datang dari perbankan dan juga telekomunikasi,” ujar Ishfan.

Lebih lanjut, Ishfan menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 2024 akan datang dari investasi yang diperkirakan akan tumbuh mendekati 6%, juga ada sedikit harapan membaiknya konsumsi rumah tangga mendekati 5%. Hal itu akan menjadi faktor penyeimbang di tengah perkiraan melemahnya faktor eksternal yang ditandai menipisnya surplus neraca perdagangan.

Di sisi lain, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2024 akan lebih rendah dari pencapaian sepanjang tahun 2023, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,05%.

Isfhan mengatakan, pertumbuhan PDB di tahun 2023 sudah melambat jauh dari 5,3% pada 2022 karena pertumbuhan ekspor yang lebih lemah, hanya naik 1,3% tahun lalu, turun tajam dari 16,2% pada 2022.

Sementara, konsumsi rumah tangga naik 4,8% tahun lalu dibandingkan dengan 4,94% pada 2022. Harga komoditas turun tahun lalu setelah melonjak pada 2022, menyebabkan komoditas ekspor utama, seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel, memiliki nilai yang lebih rendah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2977063/ihsg-sesi-i-menguat-tipis-0-03-ke-level-7-331-52xe0m6JC1.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,03% ke Level 7.331
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2976975/ihsg-dibuka-melemah-tipis-di-level-7-326-ucveikfUz6.jpg
IHSG Dibuka Melemah Tipis di Level 7.326
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976762/5-aksi-emiten-di-akhir-februari-2024-dari-rups-hermina-hingga-humpuss-C6I9MZUHAG.jpg
5 Aksi Emiten di Akhir Februari 2024, dari RUPS Hermina hingga Humpuss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976694/260-saham-hijau-ihsg-menguat-ke-level-7-328-nMovHsHCOy.jpeg
260 Saham Hijau, IHSG Menguat ke Level 7.328
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976536/ihsg-naik-ke-level-7-311-pada-sesi-i-GHRyaReYgv.jfif
IHSG Naik ke Level 7.311 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976137/9-agenda-korporasi-hari-ini-NEBb2zsUjF.jpg
9 Agenda Korporasi Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement