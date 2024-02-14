Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mulai Besok, Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi Usai Pemilu 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |06:56 WIB
Mulai Besok, Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi Usai Pemilu 2024
Bansos beras cair. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras akan dilanjutkan lagi pada 15 Februari 2024, setelah pemungutan suara Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog itu pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan pemilu.

Penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,189 juta ton. Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan 2 juta ton beras dari impor, yang baru terealisasi 500 ribu ton.

Bayu menyebut persiapan panjang perlu dilakukan untuk mengamankan stok beras nasional, terutama ketika menghadapi paceklik yang diperkirakan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Oktober.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
