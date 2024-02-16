Ini 4 Penyebab Utama Beras Langka dan Harganya Mahal

JAKARTA - Ini 4 penyebab utama beras langka dan harganya mahal. Beras menjadi komoditas yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun, belakangan ini harga beras terus melonjak dan mencetak rekor baru menjauhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak Maret 2023 lalu. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat konsumen.

Panel harga badan pangan mencatat bahwa harga beras premium naik menjadi Rp15.800 per kg dan beras medium menjadi Rp13.890 per kg pada 13 Februari lalu dan meningkat dari harga sepekan sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran Okezone, pada Jumat (16/2/2024), ini 4 penyebab utama beras langka dan harganya mahal.

1. Fluktuasi Harga Pangan Dunia

Harga beras dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dunia yang tidak stabil dan menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga beras di dalam negeri.