Sumber Duit yang Bakal Dipakai Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

JAKARTA - Sumber duit yang bakal dipakai Prabowo Subianto untuk program makan siang gratis. Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis sesuai dengan janji kampanyenya.

Meskipun belakangan akhirnya pernyataa itu dibantah oleh Eddy sendiri dengan menyebutkan bahwa kata-kata yang benar adalah efisiensi subsidi energi.

Merespons hal ini, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengaku dirinya telah mengonfirmasi perihal kebenaran pernyataan itu kepada Eddy.

"Saya sudah konfirmasi ke Mas Eddy, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," jelasnya dikutip Sabtu (17/2/2024).

Dikatakan Drajad, sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, Eddy pasti tahu betul dimana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM.

Lebih lanjut Drajad memastikan bahwa pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yg sudah ada. Katanya, program ini akan dibiayai dari sumber2 penerimaan atau pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi.