HOME FINANCE PROPERTY

Unik! Perbaikan Jalan di RI Pakai Busa, Bisa Hemat Anggaran 70%

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |18:01 WIB
Unik! Perbaikan Jalan di RI Pakai Busa, Bisa Hemat Anggaran 70%
Teknik perbaikan jalan menggunakan mortar busa (Foto: Instagram PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengembangkan teknik mortar busa perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

Mortar busa adalah optimalisasi penggunaan busa (foam) dengan pasir, semen dan air (mortar) yang berkekuatan tinggi sehingga bisa sempurna menjadi dasar atau perkerasan jalan pada tanah lunak.

"Kementerian PUPR telah mengembangkan teknologi mortar busa sebagai solusi konstruksi infrastruktur di tanah lunak" tulis lama Instagram resmi Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (17/2/2024).

Mortar busa memiliki berat yang ringan, untuk lapis dasar yaitu 0,8 ton/m³ dan untuk lapis sub-base yaitu 0,6 ton/m³. Material ini mampu menjaga stabilitas pada tanah timbunan.

