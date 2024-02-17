Unik! Perbaikan Jalan di RI Pakai Busa, Bisa Hemat Anggaran 70%

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengembangkan teknik mortar busa perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

BACA JUGA: Menteri Basuki Titipkan Proyek Infrastruktur Ini ke Presiden Terpilih

Mortar busa adalah optimalisasi penggunaan busa (foam) dengan pasir, semen dan air (mortar) yang berkekuatan tinggi sehingga bisa sempurna menjadi dasar atau perkerasan jalan pada tanah lunak.

"Kementerian PUPR telah mengembangkan teknologi mortar busa sebagai solusi konstruksi infrastruktur di tanah lunak" tulis lama Instagram resmi Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (17/2/2024).

BACA JUGA: Sri Mulyani Minta Peran IIF Jadi Solusi Pembiayaan Infrastruktur di RI

Mortar busa memiliki berat yang ringan, untuk lapis dasar yaitu 0,8 ton/m³ dan untuk lapis sub-base yaitu 0,6 ton/m³. Material ini mampu menjaga stabilitas pada tanah timbunan.