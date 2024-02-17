Advertisement
SMART MONEY

Susun Rencana Jadi Kaya Raya, Begini 5 Caranya

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:01 WIB
Susun Rencana Jadi Kaya Raya, Begini 5 Caranya
Susun strategi menjadi kaya raya (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Dalam mengelola keuangan, menjadi kaya itu memang salah satu tujuan. Namun menjadi kaya untuk masa pensiun penting supaya tercapai financial independen.

Sayangnya, studi menunjukkan bahwa sebagai manusia memiliki finansial instinct, di mana dalam insting normalnya, manusia akan menginginkan segalanya dan harus didapatkan secepat mungkin.

Padahal untuk menjadi kaya, tak bisa didapat secara instan. Kecuali bagi orang yang memang sudah terlahir dari keluarga kaya raya. Financial Planner Prita Hapsari Ghozie membagikan tips bagaimana caranya menjadi kaya.

Melansir dari laman instagram @pritaghozie, pada Sabtu (17/2/2024) berikut tipsnya.

1. Kerja, Kerja, Kerja

Sebagian besar orang percaya bahwa bekerja keras adalah kunci utama menuju kekayaan. Dengan alasan work smart fenomena menariknya adalah banyak kalangan menjadi ‘perhitungan’ atas kerjanya.

Selain itu, dengan konsep kerja cerdas dan peningkatan keterampilan dapat membawa hasil jangka panjang dalam financial yang lebih baik.

2. Menambah Skill-Set

Kesempatan untuk mengasah keterampilan tidak boleh terlewatkan, membuka potensi peran penghasilan baru, seperti side hustle yang ethis. Menciptakan aset melalui hak kekayaan intelektual, seperti menulis buku, juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

