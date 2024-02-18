IHSG Menguat Pekan Depan, Diprediksi Bergerak di Level 7.202-7.373

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Senin 19 Februari 2024. Pergerakan indeks saham akan berada di level 7.202-7.373.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, mengawali pekan pasca perhelatan pesta demokrasi dalam negeri tentunya menjadi salah satu sentimen positif terhadap perkembangan pola gerak IHSG dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

"Hal ini juga akan ditopang oleh kinerja emiten yang akan terus membaik di tengah kembalinya mobilitas masyarakat serta berbagai macam faktor lain yang dapat turut menopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Minggu (18/2/2024).

Sebelumnya, IHSG menguat 1,39% selama empat hari aktif pekan ini, mengingat pada 14 Februari merupakan hari pencoblosan Pemilu 2024.

Sementara itu, Bursa juga mencatat peningkatan yang cukup besar atas rata-rata nilai transaksi harian yang menembus Rp13,82 triliun.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

UNVR

HMSP