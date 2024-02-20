Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Menguat ke Level 7.329

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:30 WIB
Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Menguat ke Level 7.329
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada 0,45% atau 32,94 poin ke level 7.329 pada penutupan perdagangan Selasa (20/2/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,73 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 756.573 kali. Adapun, sebanyak 270 saham harganya naik, 241 saham harganya turun dan 232 saham lain harganya stagnan.

Sektor properti naik 0,85%, sektor infrastruktur naik 0,73%, sektor industri naik 0,64%, sektor non siklikal naik 0,51%, sektor bahan baku naik 0,46%, sektor keuangan naik 0,44%, dan sektor transportasi naik 0,34%. Sementara, sektor siklikal turun 0,70%, sektor energi turun 0,46%, dan sektor kesehatan turun 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,76% ke level 1.005, indeks MNC36 naik 0,87% ke level 383, indeks IDX30 naik 0,66% ke level 511, serta indeks JII naik 0,37% ke level 522.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 30,00% ke Rp195, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) naik 12,87% ke Rp570, dan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 11,11% ke Rp600.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3186974/ihsg_menguat-HOZu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/278/3186794/ihsg-ZMya_large.jpg
IHSG Awal Desember 2025 Diprediksi ke 8.600, Cermati Saham Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement