Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Menguat ke Level 7.329

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada 0,45% atau 32,94 poin ke level 7.329 pada penutupan perdagangan Selasa (20/2/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,73 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 756.573 kali. Adapun, sebanyak 270 saham harganya naik, 241 saham harganya turun dan 232 saham lain harganya stagnan.

Sektor properti naik 0,85%, sektor infrastruktur naik 0,73%, sektor industri naik 0,64%, sektor non siklikal naik 0,51%, sektor bahan baku naik 0,46%, sektor keuangan naik 0,44%, dan sektor transportasi naik 0,34%. Sementara, sektor siklikal turun 0,70%, sektor energi turun 0,46%, dan sektor kesehatan turun 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,76% ke level 1.005, indeks MNC36 naik 0,87% ke level 383, indeks IDX30 naik 0,66% ke level 511, serta indeks JII naik 0,37% ke level 522.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 30,00% ke Rp195, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) naik 12,87% ke Rp570, dan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 11,11% ke Rp600.