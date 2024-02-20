Ternyata Ini Alasan BLT Rp600 Ribu Belum Cair

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan 2024 masih dalam proses pencairan.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kemenko dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," jelasnya di kantornya.

Airlangga pun menegaskan pencairan BLT ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun ketika ditanya apakah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu dapat dicairkan pekan ini, Airlangga Hartarto justru bergurau bahwa pekan ini waktunya untuk memantau hasil Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pekan ini kita tunggu hasil KPU dulu jadi kita santai-santai saja," candanya.