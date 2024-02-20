Harga Pangan Naik, 9.000 Paket Sembako Murah Digelontorkan untuk Warga

MALANG - Sebanyak 9.000 lebih paket sembako murah digelontorkan untuk warga. Paket sembako murah berupa beras kemasan lima kilogram, gula, bawang putih, bawang merah satu kilogram, serta minyak goreng satu liter, itu menjadi bagian dari pengendalian inflasi dan naiknya harga sembako di Kota Malang.

Paket sembako itu dibanderol dengan harga Rp 100 ribu per paketnya untuk warga di lima kecamatan di Kota Malang yang membutuhkan. Warga yang menerima paket itu didata melalui perangkat lingkungan masing-masing, sebelum diminta untuk memberikan fotokopi KTP dan uang Rp 100 ribu.

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan, bila 9.000 lebih paket sembako yang dijual pada pasar murah sebagai bentuk intervensi pemerintah di tengah mahalnya harga-harga kebutuhan pangan. Langkah itu juga sebagai bagian dari pengendalian inflasi yang terjadi di Kota Malang, sesuai perintah dari Tim Pengendali Inflasi dari pemerintah pusat.

"Ini bentuk kegiatan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) untuk menekan atau mengendalikan harga-harga yang cenderung saat ini pada naik," ucap Wahyu Hidayat usai pembukaan pasar murah sembako di Lapangan Merjosari, Kota Malang, pada Selasa pagi (20/2/2024).

Wahyu menjelaskan, ada beberapa komoditi pangan yang menjadi perhatian pihaknya, sebagaimana arahan dari tim pengendali inflasi pemerintah pusat. Sejumlah bahan pokok sembako di antaranya minyak goreng dan cabai, jadi salah satu yang diperhatikan.