HOME FINANCE HOT ISSUE

Gedung Tertinggi RI Tersambung MRT Rampung Tahun Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:03 WIB
Gedung Tertinggi RI Tersambung MRT Rampung Tahun Ini
Interkoneksi Stasiun Dukuh Atas dengan Gedung Tertinggi RI Tersambung. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) memastikan interkoneksi Stasiun Dukuh Atas dan Autograph Tower di area Thamrin Nine, Jakarta Pusat, rampung pada kuartal IV-2024. Saat ini proses konstruksi masih terus dilakukan.

Dari interkoneksi itu, MRT Jakarta, PT UOB Property, dan PT Wisma Kartika tengah membangun terowongan bagi pejalan kaki, di mana fasilitas di bawah tanah itu menghubungkan Stasiun Dukuh Atas dan kawasan Thamrin Nine, termasuk Autograph Tower sebagai gedung pencakar langit atau tertinggi di Indonesia.

Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad H Mahfud mengatakan interkoneksi itu bagian dari pengembangan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di sejumlah stasiun Moda Raya Terpadu yang dikelola perusahaan.

“Terkait dengan TOD, saat ini mungkin yang upstream dalam pembangunan dan mungkin kita sudah mengetahui juga yaitu kita pernah melakukan penandatanganan pembangunan interkoneksi dari gedung Thamrin Nine ke Stasiun Dukuh Atas. Nah, saat ini prosesnya sedang dibangun, dalam tahap konstruksi,” ujar Farchad dalam konferensi pers, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

“Mudah-mudahan baik, di kuartal IV nanti 2024 sudah ada keterhubungan dari Stasiun Dukuh Atas ke gedung tertinggi yang ada di Jakarta, informasinya seperti itu, gedung Thamrin Nine (Autograph Tower),” paparnya.

Akses pejalan kaki itu mencapai 80 meter (m) dengan lebar lima meter. Bahkan, dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti retail modern, storage room, parkir sepeda, eskalator, dan elevator.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
