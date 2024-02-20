Harta Kekayaan AHY Tembus Rp20 Miliar, Menteri ATR Baru yang Akan Dilantik Jokowi

JAKARTA - Nama Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Dirinya akan menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan mengisi posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).

Diketahui bahwa Ketua Umum Partai Demokrat ini merupakan Calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama Sylviana Murni. Saat ini AHY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya, pada tahun 2020 AHY menjabat sebagai Wakil ketua Umum Partai Demokrat.

AHY juga pernah menjadi Dosen Pasca Sarjana program Manajemen pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia pada 2013. Selain itu, AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute pada 2017. Pada tahun yang sama, AHY membentuk AHY Foundation.

Berdasarkan pencarian Okezone pada Selasa, (20/2/2024) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), AHY memiliki harta kekayaan mencapai Rp20.405.125.024.