JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke 7.349 pada perdagangan hari ini Rabu (21/2/2024).
Sempat menguat saat bel pembukaan di 7.370,88, indeks sepanjang perdagangan berada di zona merah hingga 7.286,67.
Sebanyak 221 saham menguat, 326 melemah, dan 224 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp11,03 triliun, dari net-volume 16,45 miliar lembar saham.
LQ45 koreksi 0,24% di 1.008,41, indeks JII melemah 0,47% di 520,83, indeks MNC36 melemah 0,01% di 385,40, dan IDX30 turun 0,39% di 512,29.
Sektor yang berada di zona merah adalah keuangan 0,15%, bahan baku 1,05%, nonsiklikal 0,57%, properti 0,34%, dan teknologi 1,08%.