Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.349 Usai BI Tahan Suku Bunga

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:58 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.349 Usai BI Tahan Suku Bunga
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke 7.349 pada perdagangan hari ini Rabu (21/2/2024).

Sempat menguat saat bel pembukaan di 7.370,88, indeks sepanjang perdagangan berada di zona merah hingga 7.286,67.

Sebanyak 221 saham menguat, 326 melemah, dan 224 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp11,03 triliun, dari net-volume 16,45 miliar lembar saham.

LQ45 koreksi 0,24% di 1.008,41, indeks JII melemah 0,47% di 520,83, indeks MNC36 melemah 0,01% di 385,40, dan IDX30 turun 0,39% di 512,29.

Sektor yang berada di zona merah adalah keuangan 0,15%, bahan baku 1,05%, nonsiklikal 0,57%, properti 0,34%, dan teknologi 1,08%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187444/ihsg-UzA2_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement