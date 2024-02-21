Link dan Cara Cek Bansos Beras 10 Kg Sampai Juni 2024

JAKARTA - Link dan cara cek bansos beras 10 Kg sampai Juni 2024. Bantuan sosial (bansos) beras 10 kg akan disalurkan hingga Juni 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bahwa penyaluran bansos tersebut dilakukan sesuai dengan arahan presiden.

Namun, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai cara mengetahui siapa saja penerima bansos. Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (20/2/2024), berikut link dan cara cek bansos beras 10 Kg sampai Juni 2024.

Untuk mengetahui penerima bansos beras 10 kg, masyarakat bisa mengunjungi laman atau situs cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian, pilih provinsi, kabupaten/kota, dan desa yang sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki.

Selain itu, masyarakat juga perlu memasukkan data informasi pribadi, seperti nama lengkap hingga kode captcha. Terakhir, klik tombol “Cari Data” untuk melihat apakah nama yang dicari termasuk ke dalam penerima bansos tersebut atau tidak.

Sebagai informasi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa bantuan pangan beras 10 kg merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bansos tersebut.

Hal tersebut disampaikan Arief setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.