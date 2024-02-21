Cara Mengetahui Apakah Kita Dapat Bantuan dari Pemerintah?

JAKARTA - Cara mengetahui apakah kita dapat bantuan dari pemerintah? Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak.

Masyarakat bisa mengetahui apakah dapat bantuan dari pemerintah dengan mengecek ke laman cekbansos.kemensos.go.id. Laman tersebut merupakan situs resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengecek kepesertaan bantuan sosial (bansos).

Seluruh masyarakat di Indonesia dapat menggunakannya, karena laman tersebut memberikan kemudahan dengan menampung seluruh data masyarakat yang berhak menerima bansos.

Berikut cara mencari apakah kita dapat bantuan dari pemerintah atau tidak berdasarkan laman Kemensos, Rabu, (21/2/2024).

Buka laman cekbansos.kemensos.go.id. Setelah itu akan tampil halaman berisi Pencarian Data Penerima Manfaat (PM) Bansos. Dalam halaman tersebut akan ada Wilayah PM yang berisi, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa. Ada pula Nama PM dan Huruf Kode.

Masyarakat bisa memilih tempat wilayah sesuai data yang terdaftar, lalu masukan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak lupa mengisi kode yang diberikan.

Setelah dipastikan seluruhnya sesuai dengan data, masyarakat dapat klik Cari Data.

Masyarakat bisa melihat apakah terdaftar sebagai peserta PM atau tidak. Jika tidak terdaftar maka akan terlihat kotak merah dengan tulisan “Tidak Terdapat Peserta / PM.”