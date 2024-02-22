IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah ke Level 7.396

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak dalam kecenderungan melemah di kisaran 7.275 – 7.396 pada sepanjang perdagangan hari ini, Kamis (22/2/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, membentuk intraday gap pada akhir sesi 2, IHSG berpotensi dibuka melemah untuk menutup gap tersebut.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Diproyeksi Menguat Terdorong Saham Perbankan

"Potensi melemah ini diperkuat oleh data jumlah saham yang melemah lebih banyak dibanding jumlah saham yang menguat (326 vs 221)," tulis William dalam analisisnya.

Ini berarti dibalik posisi IHSG yang masih di atas 7300 ini, ada banyak aksi jual yang terjadi.

"Dari aktivitas jual/beli investor asing, tidak terjadi penjualan besar sehingga koreksi IHSG yang mungkin terjadi adalah termasuki sebagai koreksi sehat," katanya.