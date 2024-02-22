Ini Alasan Masyarakat Tidak Lagi Dapat BLT

Alasan masyarakat tidak dapat BLT lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pencairan bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu dikabarkan akan segera cair lagi pada bulan ini. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan BLT tersebut.

Pasalnya, hanya masyarakat yang terdaftar dan memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) tersebut. Maka dari itu, perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan BLT.

Salah satu alasan masyarakat tidak mendapatkan BLT adalah ketidaklengkapan data yang diserahkan. Pasalnya, untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut masyarakat harus memenuhi syarat dengan memberikan data secara lengkap.

Namun, secara tidak sadar banyak masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan data sehingga tidak bisa mendapatkan BLT lagi. Untuk mengambil bansos harus menggunakan data kependudukan seperti KTP. Berikut ini KTP yang berhak terima bansos:

1. Masyarakat yang tergolong miskin

2. Masyarakat yang tergolong rentan miskin

3. Bukan ASN, baik PNS maupun PPPK.

4. Bukan anggota TNI dan Polri

5. Terdata di DTKS Kemensos sebagai penerima PKH atau BPNT.