Daftar 4 Bansos dan BLT Cair di Bulan Maret 2024

JAKARTA - Daftar 4 Bansos dan BLT cair di bulan Maret 2024. Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) setelah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebelumnya, BLT senilai Rp600 ribu direncanakan akan cair pada bulan Februari. Namun diundur menjadi bulan Maret sehingga bertepatan dengan Ramadhan 2024.

Daftar 4 Bansos dan BLT cair di bulan Maret 2024 berdasarkan catatan Okezone, Kamis, (22/2/2024) adalah:

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200 ribu yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat. Harapannya, penerima bantuan ini dapat memperoleh pangan yang bergizi seimbang, seperti beras, telur, dan pangan lainnya. Penerima yang masuk dalam daftar BPNT adalah masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2. Bantuan Beras

Bansos beras ini telah disalurkan sejak Januari 2024 dan dihentikan sementara selama Pemilu. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencukupi, Bansos ini akan diperpanjang dari April-Juni 2024.

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg dengan target 22.004.07 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. KPM tersebut terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

3. BLT Mitigasi Risiko Pangan

BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang telah terlaksana di November hingga Desember 2023 kemarin. Pemerintah akan memberikan BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai kelanjutan dari program BLT El Nino sebelumnya. Bantuan ini berupa uang tunai senilai Rp200 ribu per orang untuk satu bulan dan diberikan pada periode Januari sampai Maret 2024.

Distribusi program ini melalui PT Pos Indonesia dengan sasaran penerima sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggunakan basis data dari Kementerian Sosial (Kemensos).