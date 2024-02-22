Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Ketua LPS Ungkap Kondisi Ekonomi Indonesia

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:35 WIB
Chief Talk Okezone: Ketua LPS Ungkap Kondisi Ekonomi Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bagus walau di tengah geopolitik atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan data yang masuk, keadaan saat ini tidak ada penurunan yang signifikan. Namun kondisi ekonomi Indonesia tidak berlari secepat yang ditargetkan pada awalnya 7%.

“Dari data yang masuk yang saya lihat, keadaannya so far masih bagus-bagus aja. Jadi tidak ada perburukan yang signifikan walaupun nggak lari secepat yang kita mau. Mungkin kita maunya 7% ekonominya, mungkin nggak seperti itu,” ungkap Yudhi dalam Chief Talk Okezone, Kamis (22/2/2024).

Meskipun demikian, kondisi pasar, belanja negara, dan investasi masih berjalan dengan sangat lancar. Walaupun tengah masa Pemilu, namun tidak ada hambatan yang serius. Hal ini dinilainya sebagai sesuatu yang sangat bagus.

“Tapi keadaan cukup baik, belanja masyarakat masih cukup baik, belanja pemerintah masih cukup baik, investasi juga masih berjalan terus, walaupun kita di tengah kampanye. Jadi kondisi cukup baik,”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187329/industri-93IY_large.jpg
Krisis Iklim, Pelaku Industri Percepat Transisi Hijau dan Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187247/banjir_di_sumatera-GjtE_large.jpg
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement