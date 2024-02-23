Undang MNC Asset Management, Aspenda Ajak Lembaga Penjaminan Pahami Investasi

BANDUNG - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Penjaminan di Hotel Mercure Nexa Bandung, Jalan Supratman, Kota Bandung, Kamis 22 Februari 2024.

Dalam kegiatan ini, Aspenda turut mengundang PT MNC Asset Management sebagai speaker untuk memberikan pemahaman terkait literasi investasi kepada lembaga penjaminan yang tergabung dalam Aspenda.

Ketua Aspenda yang juga Direktur Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Barat, Agus Subrata mengatakan, saat ini, terdapat 18 provinsi di Indonesia yang memiliki lembaga Jamkrida.

“Saat ini kami kumpul di Jakarta untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi, terutama dalam rangka memperkuat kerja sama dan saling transfer risiko melalui konferensi," kata Agus dikutip, Jumat (23/2/2024).

Menurut Agus, kehadiran PT MNC Asset Management sebagai penguatan kogaransi di antara perusahaan penjaminan serta memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai investasi, termasuk instrumen-instrumen investasi.