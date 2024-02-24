Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Puasa 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |04:33 WIB
6 Fakta BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Puasa 2024
Fakta BLT Rp600 Ribu Cair. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu akan segera cair. Pencairan kabarnya dilakukan pada Maret 2024, bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, penyaluran bantuan tersebut akan direalisasikan sekaligus di saat Ramadhan.

"Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga," kata Airlangga.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Sabtu (24/2/2024), berikut fakta-fakta BLT Rp600 ribu yang akan cair di bulan puasa.

1. Perubahan Jadwal

Sebelumnya, pemerintah merencanakan untuk penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp600 ribu pada Februari ini. Namun, rencana tersebut berubah dan akan disalurkan pada Maret 2024.

2. Ada 18,8 Juta Penerima Manfaat

Terkait hal ini, Airlangga mengatakan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut akan direalisasikan bertepatan dengan bulan Ramadhan.

3. BPNT berupa Uang

Bantuan yang dimaksud Airlangga di atas merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT ini akan diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meski demikian, BPNT tersebut tetap akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang senilai Rp200.000 per bulan. Jumlah tersebut akan dibagikan dalam waktu dua bulan sekali.

Artinya, dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran. Dalam hal ini, KPM akan menerima bantuan senilai Rp400.000 dalam sekali pencairan.

4. Cara Cek Penerima BLT Rp600 Ribu

Masyarakat dapat memeriksa dan melihat langsung nama yang memenuhi kriteria penerima BLT Rp600 ribu. Berikut caranya:

Buka link cekbansos.kemensos.go.id, bisa lewat browser di HP.

Temukan halaman "Pencarian Data PM Bansos”.

Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan yang sesuai dengan data KTP.

Ketik nama penerima lengkap sesuai KTP.

Isikan huruf kode sama seperti sistem.

Klik "Cari Data”.

Setelah itu, akan muncul daftar nama penerima bantuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187355/blt_kesra-N4Cz_large.jpg
NIK KTP Anda Tidak Muncul di Bansos BLT Kesra Rp900.000? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187123/blt_kesra-OiyX_large.png
Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement