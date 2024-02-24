6 Fakta BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Puasa 2024

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu akan segera cair. Pencairan kabarnya dilakukan pada Maret 2024, bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, penyaluran bantuan tersebut akan direalisasikan sekaligus di saat Ramadhan.

"Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga," kata Airlangga.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Sabtu (24/2/2024), berikut fakta-fakta BLT Rp600 ribu yang akan cair di bulan puasa.

1. Perubahan Jadwal

Sebelumnya, pemerintah merencanakan untuk penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp600 ribu pada Februari ini. Namun, rencana tersebut berubah dan akan disalurkan pada Maret 2024.

2. Ada 18,8 Juta Penerima Manfaat

Terkait hal ini, Airlangga mengatakan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut akan direalisasikan bertepatan dengan bulan Ramadhan.

3. BPNT berupa Uang

Bantuan yang dimaksud Airlangga di atas merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT ini akan diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meski demikian, BPNT tersebut tetap akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang senilai Rp200.000 per bulan. Jumlah tersebut akan dibagikan dalam waktu dua bulan sekali.

Artinya, dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran. Dalam hal ini, KPM akan menerima bantuan senilai Rp400.000 dalam sekali pencairan.

4. Cara Cek Penerima BLT Rp600 Ribu

Masyarakat dapat memeriksa dan melihat langsung nama yang memenuhi kriteria penerima BLT Rp600 ribu. Berikut caranya:

Buka link cekbansos.kemensos.go.id, bisa lewat browser di HP.

Temukan halaman "Pencarian Data PM Bansos”.

Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan yang sesuai dengan data KTP.

Ketik nama penerima lengkap sesuai KTP.

Isikan huruf kode sama seperti sistem.

Klik "Cari Data”.

Setelah itu, akan muncul daftar nama penerima bantuan.