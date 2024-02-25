Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta BPNT, PKH dan BLT Mitigasi 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |07:03 WIB
4 Fakta BPNT, PKH dan BLT Mitigasi 2024
Bansos Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa bantuan sosial (bansos) yang akan cair di bulan Maret 2024. Pemerintah akan kembali menyalurkan bansos setelah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu).

Adapun penerima bantuan tersebut disesuaikan dengan jenis program bantuan sosial yang ada dengan metode dan persyaratan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan jenis program bansos tersebut.

Berikut Okezone merangkum 4 fakta BPNT, PKH, dan BLT Mitigasi 2024 pada Minggu, (25/2/2024).

1. BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200 ribu yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.

Harapannya, penerima bantuan ini dapat memperoleh pangan yang bergizi seimbang, seperti beras, telur, dan pangan lainnya. Penerima yang masuk dalam daftar BPNT adalah masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

