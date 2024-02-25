5 Fakta Harga Beras Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir

JAKARTA - Harga beras terus naik melonjak. Kenaikan tersebut membuat masyarakat dan pedagang berteriak. Pasalnya ada ketidakmampuan untuk membeli bahan pokok tersebut.

Salah satunya pedagang beras di Pasar Cijantung, Jakarta Timur, Rini (43) yang sudah berjualan beras sejak Tahun 2001 lalu menyampaikan harga beras saat ini terparah selama berdagang.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Minggu (25/2/2024) terdapat 5 Fakta Harga Beras Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir sebagai berikut

1. Langkanya Ketersediaan Pasar

Rini menjelaskan kondisi mahalnya harga beras tersebut dibarengi dengan langkanya ketersediaan di pasar. Ia pun mengeluhkan tingkat penjualan yang menurun, malah tidak mengubah situasi ketersediaan beras yang justru malah semakin sulit.

"Harga berasnya mahal dan langka, sementara pasarnya sepi. Tetapi kenapa ketersediaannya sedikit," ujar Rini.