4 Fakta Menarik Bansos Beras Terus Dibagikan di Tengah Mahalnya Harga Beras

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantuan pangan ini sekaligus mengatasi dampak dari pasokan hingga harga beras yang sekarang mahal.

Presiden menjelaskan, kenaikan harga beras dipicu El Nino yang melanda Indonesia dan banyak di dunia sepanjang 2023 lalu. Pasalnya, El Nino membuat produksi beras menurun, sementara kebutuhan cenderung mengalami peningkatan.

Berikut Okezone merangkum 4 fakta menarik bansos beras terus dibagikan di tengah mahalnya harga beras, Minggu (25/2/2024).

1. Jokowi Ungkap Alasan Beri Bansos

Bapak dan Ibu tahu kan kenapa mendapatkan bantuan beras? Karena saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik, kenaikan harga beras ini disebabkan perubahan iklim karena terjadi El Nino,” ujar Jokowi saat membagi bansos beras di Maros.

“Meskipun demikian negara kita memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 Kg perbulan kepada jutaan penerima manfaat (KPM)," paparnya.