Disimak Ya! Ini Kriteria Pekerja yang Dapat BLT Rp600.000

JAKARTA - Pemerintah akan kembali mencairkan BLT pekerja sebesar Rp600.000 pada Maret 2024. BLT pekerja yang akan cair adalah rapelan periode bulan Januari dan Februari 2024 yang besarannya Rp300.000.

Saat ini buruh rokok telah masuk ke dalam verifikasi data penerima BLT pekerja. Pemerintah sendiri merencanakan akan melakukan pencarian di bulan Maret.

BACA JUGA: Deretan Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024

"Rencananya, penyerahan BLT bulan Maret 2024 itu untuk periode bulan Januari dan Februari 2024," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto, dikutip Minggu (25/2/2024).

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp39,44 miliar untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada buruh rokok. Sebelumnya sebanyak 65.149 pekerja rokok yang memiliki KTP Kudus telah menjadi penerima BLT buruh rokok.

Akan tetapi, karena Pemprov Jateng juga memiliki program serupa, maka sebagian ada yang mendapatkan BLT dari APBD Kudus dan sebagian lagi dari APBD Provinsi Jateng.