HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan BLT Rp600 Ribu Cair pada Bulan Puasa 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |06:31 WIB
Deretan BLT Rp600 Ribu Cair pada Bulan Puasa 2024
BLT Cair di 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Senilai Rp600 ribu Akan Segera Dicairkan pada Maret 2024, bertepatan dengan bulan Ramadhan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto penyaluran bantuan tersebut akan direalisasikan sekaligus di saat Ramadhan.

"Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga," kata Airlangga.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Sabtu (24/2/2024), berikut daftar BLT Rp600 ribu yang akan cair di bulan puasa.

1. Perubahan Jadwal

Sebelumnya, pemerintah merencanakan untuk penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp600 ribu pada Februari ini. Namun, rencana tersebut berubah dan akan disalurkan pada Maret 2024.

