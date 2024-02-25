Lebih Murah Harga BBM Pertamina atau SPBU Swasta?

JAKARTA - Lebih murah harga BBM Pertamina atau SPBU Swasta? Pertamina memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per 1 Februari 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

"Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku," terang Irto dalam keterangan resminya.

Adapun untuk harga saat ini di antaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Februari 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, berikut harga BBM yang berlaku mulai Kamis (1/2/2024).

Harga Shell Super atau BBM bernilaioktan 92 (RON 92) yang sebelumnya Rp13.390 kini naik Rp150 per liter menjadi Rp13.540 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Untuk harga Shell V-Power (RON 95) bahkan naik Rp200 per liter menjadi Rp14.380 per liter. Harga tersebut berlalu di SPBU Shell wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, sedangkan di Sumatera Utara Rp14.690 per liter.