Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.277

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.277
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (26/2/2024). IHSG hari ini dibuka koreksi 0,24% ke level 7.277,64.

Semenit berjalan indeks masih bertahan di zona merah sebesar 0,33% di 7.270,76. Sebanyak 180 saham menguat, 134 melemah, dan 250 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp302,10 miliar dari net-volume 435,81 juta lembar saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,34% di 990,78, indeks JII menguat 0,05% di 517,30, indeks MNC36 merosot 0,41% di 378,10, dan IDX30 melemah 0,41% di 501,84.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2977063/ihsg-sesi-i-menguat-tipis-0-03-ke-level-7-331-52xe0m6JC1.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,03% ke Level 7.331
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/278/2976975/ihsg-dibuka-melemah-tipis-di-level-7-326-ucveikfUz6.jpg
IHSG Dibuka Melemah Tipis di Level 7.326
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976762/5-aksi-emiten-di-akhir-februari-2024-dari-rups-hermina-hingga-humpuss-C6I9MZUHAG.jpg
5 Aksi Emiten di Akhir Februari 2024, dari RUPS Hermina hingga Humpuss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976694/260-saham-hijau-ihsg-menguat-ke-level-7-328-nMovHsHCOy.jpeg
260 Saham Hijau, IHSG Menguat ke Level 7.328
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/278/2976536/ihsg-naik-ke-level-7-311-pada-sesi-i-GHRyaReYgv.jfif
IHSG Naik ke Level 7.311 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976137/9-agenda-korporasi-hari-ini-NEBb2zsUjF.jpg
9 Agenda Korporasi Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement