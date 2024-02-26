IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.277

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (26/2/2024). IHSG hari ini dibuka koreksi 0,24% ke level 7.277,64.

Semenit berjalan indeks masih bertahan di zona merah sebesar 0,33% di 7.270,76. Sebanyak 180 saham menguat, 134 melemah, dan 250 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp302,10 miliar dari net-volume 435,81 juta lembar saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,34% di 990,78, indeks JII menguat 0,05% di 517,30, indeks MNC36 merosot 0,41% di 378,10, dan IDX30 melemah 0,41% di 501,84.